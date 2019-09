Tödliche Attacke in Göttingen : Mordverdächtiger entkommt durch Zugfenster – Fahndung läuft

Der Gesuchte ist dringend tatverdächtig, am Donnerstag eine 44-jährige Bekannte auf der Straße getötet zu haben.

Avatar_shz von dpa und lod

27. September 2019, 14:11 Uhr

Göttingen/Elze | In letzter Minute soll ein mutmaßlicher Frauenmörder der Polizei durch einen Sprung aus einem Zugfenster entkommen sein. Der gesuchte Mann ist dringend tatverdächtig, am Donnerstag in Göttingen eine 44-jährige Bekannte auf der Straße getötet zu haben. Eine Frau, die dem Opfer zur Hilfe kam, wurde lebensgefährlich verletzt.

Verdächtiger springt aus Zugfenster

Am Freitagmorgen wollen Augenzeugen den 52-jährigen Deutschen, nach dem die Polizei mit zwei Fotos fahndet, in einem Nahverkehrszug Richtung Hannover entdeckt haben. "Es gab einen Hinweis vom Personal des Zuges, auf den Gesuchten", sagte eine Sprecherin der zuständigen Polizeiinspektion Göttingen. "Als die Beamten eintrafen, flüchtete die Person aus dem Zug."

Fahndung Wo ist Frank Naaß? Nach Polizeiangaben ist der Gesuchte etwa 1,80 Meter groß, schlank und hat kurzes, dunkles Haar mit Geheimratsecken (Haarkranz). Er trägt eine markante Brille und ist bekleidet mit einer dunklen Jacke und einer dunklen Hose. Wer Frank Naaß sieht, soll sich unbedingt sofort unter der Telefonnummer 110 bei der Polizei Göttingen melden.





Polizei





Scheibe mit dem Nothammer eingeschlagen

Nach Medienberichten schloss das Zugpersonal ihn im Abteil ein und alarmierte die Bundespolizei. Demnach gelang es dem mutmaßlichen Mörder auf dem Bahnhof Elze nahe Hildesheim zu entkommen. "Die gesuchte Person schlug mit einem Nothammer von innen die Scheibe ein und entkam anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung", sagte die Sprecherin. Sie warnte davor, den wahrscheinlich noch bewaffneten Mann anzusprechen. "Die Suche dauert weiter an", sagte sie am Nachmittag. "Wir betrachten Elze als eine sehr heiße Spur."

Der Bahnhof der Kleinstadt war ab etwa 6 Uhr für rund fünf Stunden mit rot-weißem Flatterband gesperrt. Mehrere Streifenwagen und zahlreiche Beamte waren im Einsatz, auch Spürhunde. Ein Polizeihubschrauber kreiste entlang der Bahnstrecke.

Der Zug, aus dem der mutmaßliche Täter flüchtete, stand am Mittag noch auf Gleis 4. Ein Fenster war mit einer Plastikfolie abgeklebt, Glassplitter lagen auf dem Boden. Die Streckensperrung wurde nach Angaben der Deutschen Bahn gegen 11.45 Uhr wieder aufgehoben.





Mordverdächtiger polizeibekannt

Laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung hatte der Mann das Opfer am Donnerstagmittag in Göttingen nach einem Streit auf der Straße zunächst niedergestochen. Danach soll er mit einem Feuerlöscher auf die Frau eingeschlagen, sie mit Benzin übergossen und angezündet haben. Die Polizei wollte zu diesen Details auch aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nichts Näheres sagen. Laut "Bild"-Zeitung war der Mann bereits wegen häuslicher Gewalt aufgefallen. "Er ist wegen verschiedener Delikte polizeibekannt, darunter auch Bedrohung und Nötigung", sagte die Sprecherin dazu. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Göttingen bestätigte der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung", dass der mutmaßliche Mörder schon mehrfach verurteilt wurde.

Den Beamten zufolge floh der Mann nach dem Verbrechen auf einem Fahrrad mit Packtaschen. Der Bereich rund um den Tatort war weiträumig abgesperrt worden. Die Deutsche Bahn sperrte bereits am Donnerstag vorsorglich den Göttinger Bahnhof und die Strecke zwischen Hannover und Kassel, mehrere Züge im Fernverkehr wurden umgeleitet. Die Sperrung war zwischenzeitlich aber wieder aufgehoben worden.

Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Fassung haben wir über Details zu den Verurteilungen des Verdächtigen berichtet. Da die Schuldsprüche mehrere Jahre zurückliegen, verzichten wir mit Blick auf seine Persönlichkeitsrechte vorerst darauf, Einzelheiten zu nennen, da sie womöglich nicht mit dem aktuellen Fall zusammenhängen.