Niederlande unter Schock : Mordanschlag auf Peter de Vries: Woran der Reporter gerade arbeitete

Nach den Schüssen auf einen renommierten niederländischen Journalisten kämpft dieser um sein Leben. Dabei ist Peter de Vries nicht das erste Opfer, seit ein Drogenbaron vor Gericht steht.

Amsterdam | Ein Anschlag auf den niederländischen Journalisten Peter R. de Vries schockt die Niederlande. Denn Peter R. de Vries ist in den Niederlanden eine Institution. Als investigativer Journalist und Kriminalreporter hat er sich einen Namen gemacht. Mit seinen Recherchen überführte er kriminelle Strukturen. So legte er sich auch mit der Drogenmafia in den Ni...

