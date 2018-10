Ein Präsident für alle Jahreszeiten : Mit Welpen und im Eisbad: Wladimir-Putin-Kalender 2019 veröffentlicht

In zwölf Aufnahmen ist der 65-Jährige darin zu sehen – stark und kraftvoll, aber auch wieder von seiner weicheren Seite.

von Christopher Chirvi

04. Oktober 2018, 11:54 Uhr

Moskau | Wladimir Putin hoch zu Ross, Wladimir Putin am Schießstand, Wladimir Putin mit einem Welpen im Arm: Ab sofort ist er erhältlich – der neue Kalender des russischen Präsidenten.

In zwölf Aufnahmen ist der 65-Jährige darin zu sehen – in offizieller Funktion sowie privat in der freien Natur, stark und kraftvoll, aber auch wieder von seiner ganz weichen Seite.

"Er liebt Tiere, er kann schießen, er sieht gut aus"

Den Anfang macht im Januar eine Aufnahme, in der Putin zu sehen ist, wie er gerade – mal wieder mit freiem Oberkörper – ein Eisbad im Seligersee nimmt. Um ihn herum liegt Schnee, im Hintergrund ist eine Gruppe russisch-orthodoxer Geistlicher in dicken Mänteln zu sehen. Im Gesicht des Präsidenten dagegen ist kein Zeichen von Kälte zu erkennen.

Bereits in der Vergangenheit hat sich Putin gern fit und durchtrainiert inszeniert, Fotos von ihm beim Fliegenfischen und beim Jagen, auf dem Pferd oder beim Eishockey tauchen immer wieder auf. Aufnahmen, die anderorts vielleicht für Verwunderung sorgen, kommen in Putins Heimat durchaus gut an. So gibt es auch den "Putin VVP"-Kalender (VVP steht für die Initialen von Vladimir Vladimirovich Putin) bereits seit einigen Jahren, laut CNN ist die 2016er-Ausgabe sogar komplett ausverkauft.



Auch jetzt zeigen sich die Russen in einer Video-Umfrage zum Putin VVP 2019 wieder begeistert und stolz. "Ich glaube, dass nicht viele Länder einen Präsidenten haben, der so stark ist wie unserer", sagt darin eine Frau. Und sie glaube, dass sich genau das viele Menschen für ihr Land wünschen würden.

Eine andere Frau ist sich sicher: Sollten Touristen diesen Kalender kaufen, werden sie definitiv ein gutes Bild vom russischen Präsidenten Wladimir Putin bekommen. "Und sie werden sehen, dass er es alles kann: Er liebt Tiere, er kann schießen, er sieht gut aus und liebt Sport."