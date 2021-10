Medienberichte : Mit Messer verletzt: Angreifer geht auf britischen Abgeordneten los

In Großbritannien wurde auf einen Tory-Abgeordneten während seiner Sprechstunde in einer Kirche eingestochen.

Leigh-on-Sea | Ein Abgeordneter der konservativen Regierungspartei in Großbritannien ist Berichten zufolge am Freitag Opfer einer Messerattacke geworden. Wie unter anderem der Nachrichtensender Sky News berichtete, stach ein Angreifer während einer Bürgersprechstunde mehrfach auf David Amess in seinem Wahlkreis in der Grafschaft Essex ein. Die Tat soll sich in einer...

