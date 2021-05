Schauspielerin Esmé Bianco : Neue Missbrauchsvorwürfe: „Game of Thrones“-Star verklagt Marilyn Manson

Die britische Schauspielerin Esme Bianco verklagt Musiker Marilyn Manson wegen Vergewaltigung und Misshandlung.

Los Angeles | Die britische Schauspielerin Esmé Bianco (38, „Game Of Thrones") hat gegen den US-Schockrocker Marilyn Manson (52) eine Zivilklage wegen Missbrauchs eingereicht. Die aus der Serie "Game of Thrones" bekannte Darstellerin reichte am Freitag Zivilklage gegen Manson ein. In der Klageschrift werden dem Sänger mehrere Sexualdelikte vorgeworfen. Man...

