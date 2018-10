Weitere Regenfälle : Unwetterchaos auf Mallorca – Mindestens fünf Tote und mehrere Vermisste

Starke Regenfälle verwandelten die Straßen in Sturzbäche. Mindestens fünf Menschen kamen in den Fluten ums Leben.

von dpa und Lorena Dreusicke

10. Oktober 2018, 08:36 Uhr

Palma | Bei heftigen Unwettern auf Mallorca hat es Tote und Verletzte gegeben. Mindestens fünf Menschen seien bis zum Mittwochmorgen in den Wassermassen ums Leben gekommen, teilten die Rettungskräfte am Mittwochmorgen auf Twitter mit. Bis zu 20 weitere würden noch vermisst, berichteten spanische Medien.

Nach Informationen der "Mallorca Zeitung" handelt es sich bei zwei der Toten um Touristen. Die beiden Urlauber sollen während einer Taxifahrt in S'Illot in der Gemeinde Son Servera an der Ostküste von den Fluten überrascht worden sein. Der Fahrer wird noch vermisst. Zwei Menschen seien zudem im Dorf Sant Llorenç ertrunken, ein weiterer in Artà. Bei einem der Todesopfer soll es sich um den früheren Bürgermeister der Gemeinde Artà handeln.

Mehrere Straßen auf der Insel – überwiegend im Osten – sind derzeit noch gesperrt, weil sie überflutet sind.

Von dem Gewitter betroffen ist vor allem der Osten der Urlaubsinsel, wo am Dienstag auch ein Sturzbach über die Ufer getreten war. Dort wurden am Abend zahlreiche Autos mitgerissen, wie auf Bildern und Videoaufnahmen von Medien und des Wetterdienstes der Balearen zu sehen war. "Es war eine harte Nacht, aber ich denke, dass der Tag noch heftiger wird", zitierte die Zeitung "El Mundo" eine Lokalpolitikerin. In der Region seien mehr als 220 Liter pro Quadratmeter gefallen, so das Blatt.

Zunächst war von vier Todesopfern die Rede, später korrigierten die Behörden die Zahl auf fünf:



Ein Augenzeuge nahm diese Videos auf:



Der balearische Wetterdienst filmte am Dienstag das herannahende Gewitter am Badestrand:





Wetteraussichten für Mallorca

Am Mittwoch werden weitere starke Unwetter erwartet. Das Wetter klart sich Wetterdiensten zufolge erst spät auf, bei Temperaturen von bis zu 23 Grad. Am Donnerstag entspannt sich die Lage, es bleibt trocken. Bis zum Wochenende soll es sonnig-bewölkt bei warmen 26 Grad werden. Am Sonntag wird voraussichtlich wieder Regen einsetzen.