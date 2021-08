Unwetterkatastrophe : Mindestens 70 Tote durch Überschwemmungen in Türkei

Häuser und Brücken stürzten ein, Tausende wurden in Sicherheit gebracht - und mindestens 70 Menschen kamen bei den Überflutungen in der Türkei ums Leben.

Kastamonu | Bei den Überschwemmungen in der Nordtürkei sind bisher mindestens 70 Menschen gestorben. In den betroffenen Regionen gingen die Rettungsarbeiten weiter, teilte die türkische Katastrophenschutzbehörde Afad mit. Heftige Regenfälle haben in den vergangenen Tagen zu den schlimmsten Überflutungen seit Jahren in der türkischen Schwarzmeerregion geführt. ...

