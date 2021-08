Katastrophen : Mindestens 58 Todesopfer bei Überschwemmungen in Türkei

Nicht nur die massiven Regenfälle, auch der Eingriff in die natürlichen Flussläufe dürfte die schlimmsten Überflutungen seit Jahren in der Türkei bewirkt haben.

Kastamonu | Bei den Überschwemmungen in der Nordtürkei ist die Zahl der Todesopfer auf 58 gestiegen. Zahlreiche Menschen würden noch vermisst, sagte Innenminister Süleyman Soylu am Samstagabend in der Stadt Kastamonu. Heftige Regenfälle haben in den vergangenen Tagen zu den schlimmsten Überflutungen seit Jahren in der türkischen Schwarzmeerregion geführt. Ganz...

