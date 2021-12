Brände : Mindestens 13 Verletzte nach Hochhausbrand in Hongkong

Feuer in einem Hochhaus in Hongkong: Hunderte Menschen sitzen danach im World Trade Center fest. Die Ermittlungen laufen. Was war geschehen?

Hongkong | Bei einem Brand in einem Hongkonger Hochhaus sind mindestens 13 Menschen verletzt worden. Wie die Zeitung „South China Morning Post“ berichtete, war das Feuer am Mittwoch in einem Schaltraum des 38-stöckigen „Word Trade Centers“ im Stadtteil Causeway Bay ausgebrochen. Von dort hatte es sich auf ein Arbeitsgerüst an der Fassade ausgeweitet. Die m...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.