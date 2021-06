Schuldunfähig? : Nach Erfurter Messerangriff: Tatverdächtiger kommt in Psychiatrie

Der Tatverdächtige 32-Jährige, der am Montag zwei Menschen in Erfurt mit einem Messer verletzt haben soll, wurde in eine psychiatrische Klinik verlegt. Seine Schuldfähigkeit steht infrage.

Erfurt | Nach einer Messerattacke in Erfurt mit zwei Schwerverletzten hat die Staatsanwaltschaft beantragt, den 32 Jahre alten Verdächtigen in einem psychiatrischen Krankenhaus unterzubringen. Das Amtsgericht Erfurt sei dem Antrag am Dienstagnachmittag gefolgt, sagte ein Sprecher zu der Deutschen Presse-Agentur. Bisher sei kein Tatmotiv erkennbar. "Es beste...

