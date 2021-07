„Gefängnis“-Atmosphäre : Immer mehr Mallorca-Touristen infizieren sich – Quarantänehotels voll

Wer sich auf Mallorca mit Corona ansteckt, muss in bestimmte Hotels einchecken. Die Kosten trägt die Inselregierung, aber angenehm ist die Quarantäne nicht, wie Betroffene berichten. Und sie werden immer mehr.

Palma | Der Mallorca-Urlaub endet für immer mehr Urlauber mit einem Albtraum: Und zwar mit einem Zwangsaufenthalt in einem Quarantänehotel in Palma, in dem sie ihre Zimmer nicht verlassen dürfen. Das kann zum Beispiel geschehen, wenn der obligatorische Test vor dem Rückflug in die Heimat positiv ausfällt. Inzwischen befinden sich im Corona-Hotel in Palma mehr...

