Emotionales Interview : Meghan greift Königshaus an: „Firma“ hält Unwahrheiten aufrecht

Herzogin Meghan wirft der royalen Familie in einem Interview mit Oprah Winfrey vieles vor und wählt deutliche Worte.

Santa Barbara/London | Herzogin Meghan hat dem britischen Königshaus vorgeworfen, Unwahrheiten über sie stehen zu lassen. "Ich verstehe nicht, wie sie nach all dieser Zeit erwarten können, dass wir noch immer still bleiben, wenn die Firma [das Königshaus] eine aktive Rolle dabei spielt, Unwahrheiten über uns aufrecht zu erhalten", sagte Meghan in einem von CBS veröffentlich...

