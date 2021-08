Mit 38 Jahren : Medien: Größter Mann in den USA gestorben

Schlagzeilen machte er 2011 als Unterstützer von Barack Obama. Jetzt ist der 2,35 Meter große Igor Vovkovinskiy gestorben.

Rochester | Der größte in den USA lebende Mann ist nach Angaben seiner Familie gestorben, wie US-Medien am Montag berichteten. Der aus der Ukraine stammende Igor Vovkovinskiy, mit einer Körpergröße von 2,35 Metern, wurde demnach 38 Jahre alt. Seine Mutter teilte auf Facebook mit, dass ihr Sohn am Freitag in einem Krankenhaus an einem Herzleiden gestorben sei. ...

