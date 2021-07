Fernsehen : Max Mutzke singt ARD-Olympia-Song „Beste Idee“

Die Idee zum Song sei ihm beim Autofahren gekommen. Max Mutzke singt über die Gemeinsamkeit und den Zusammenhalt. Er singt singt den offiziellen Olympia-Song der ARD.

Berlin | Der Popmusiker Max Mutzke (40) singt den offiziellen Olympia-Song der ARD. Die neue Single heißt „Beste Idee“ und kommt an diesem Freitag heraus, wie seine Plattenfirma Universal mitteilte. Mit dem Lied habe Mutzke „seine ganz persönliche Hymne auf die Gemeinsamkeit und auf den Zusammenhalt geschrieben“, hieß es. „Auf all das, was die Menschen verb...

