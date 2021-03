Viele Verletzte : Massenkarambolage in Bayern: 65 Autos krachen ineinander

Ein plötzlicher Hagelschauer hat auf der A9 in Bayern zu Unfällen mit Dutzenden Fahrzeugen geführt.

München | Bei der Massenkarambolage auf der Autobahn 9 in der Nähe von Ingolstadt sind 18 Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei waren 65 Fahrzeuge verwickelt. Momentan gehe man von 3 Schwer- und 15 Leichtverletzten aus, twitterte die Behörde am Freitag. Related content Bergungsarbeiten ziehen sich bis in den Abend Fast...

