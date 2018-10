Nahe Alexanderplatz : Maskierte überfallen Geldtransporter in Berlin

Bei ihrer Flucht beschossen sie einen Streifenwagen und entkamen mit der Beute.

von dpa und Christopher Chirvi

19. Oktober 2018, 10:24 Uhr

Berlin | Mehrere Maskierte haben in der Nähe des Berliner Alexanderplatzes, im Bereich Alexanderstraße/Schillingstraße, einen Geldtransporter überfallen. Nach Polizeiangaben konnten die Täter am Freitagmorgen mit der Beute in zwei Autos fliehen. Die Flüchtigen beschossen einen Streifenwagen, der sie verfolgte. Verletzte gab es nach ersten Polizeiangaben nicht.

Der Geldtransporter stand am Morgen auf der Alexanderstraße auf der Fahrbahn. Die hintere Tür des Kastenwagens war geborsten. Die Polizei war mit einem Großaufgebot und Kriminaltechnikern im Einsatz und riegelte den Bereich großflächig ab. Der Überfall ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 7.30 Uhr.

"Es waren zwei Fahrzeuge involviert, die den Geldtransporter gestoppt haben", sagte ein Polizeisprecher am Tatort der "Berliner Morgenpost". "Die Täter haben Beute gemacht und flüchteten, verfolgt von einem Polizeiwagen, mit den beiden Autos." Auf dem Weg in Richtung Kreuzberg habe sich dann ein Verkehrsunfall ereignet. "Die Täter sind nach jetzigem Stand dann dort in ein anderes Fahrzeug gestiegen und mit diesem dann geflüchtet", so der Polizeisprecher.