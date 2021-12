Düsseldorf : Mann verliert Bewusstsein im Polizeigewahrsam und stirbt

Nach einem Streit zwischen zwei Männern nahm die Polizei einen 24-Jährigen in Gewahrsam. Dabei verlor der Mann plötzlich das Bewusstsein - und starb wenig später. Nun wurde eine Obduktion angeordnet.

Düsseldorf | Ein 24-Jähriger hat in Düsseldorf auf dem Weg ins Polizeigewahrsam das Bewusstsein verloren - wenig später starb er im Krankenhaus. Das haben Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitgeteilt. Die Polizei sei am Montag von unbeteiligten Zeugen wegen eines handfesten Streits zweier Männer gerufen worden. Weil der 24-Jährige bei der beabsichti...

