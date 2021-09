Warnung der Polizei : Bei Berührung Lebensgefahr: Manipulierter Stromstecker im ICE

Die Berührung des manipulierten Stromsteckers im ICE hätte zu schweren Verletzungen führen können.

Leipzig | Ein Unbekannter hat in einer Steckdose in einem ICE der Bahn einen auf gefährliche Weise präparierten Stecker platziert. Wie die Bundespolizei am Mittwoch in Leipzig mitteilte, hätte eine Berührung aufgrund der angelegten Spannung von 230 Volt akute Lebensgefahr bedeutet. Der Stecker befand sich zwischen zwei Sitzplätzen. Manipulierter Stromstecker...

