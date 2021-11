Friedensnobelpreisträgerin : Malala Yousafzai feiert Uni-Abschluss

Sie hat in in Oxford Politik, Wirtschaft und Philosophie studiert. Jetzt hat Malala Yousafzai ihr Studium erfolgreich beendet.

Birmingham | Die Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai hat nach eigenen Angaben ihr Studium abgeschlossen. „Es wurde Latein gesprochen und offensichtlich habe ich jetzt einen Abschluss“, schrieb die 24-Jährige auf Twitter zu Fotos, auf denen sie in der Universitätsstadt Oxford in einer schwarzen Robe zu sehen ist. Ihre letzten Abschlussprüfungen hatte You...

