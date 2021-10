Flug in die USA : „Ich war schockiert“: Masken-Horror für Familie bei der Lufthansa

Eine Familie hat auf einem Lufthansa-Flug ihren ganz persönlichen Horror erlebt. Weil der zweijährige Sohn keine Maske aufsetzen wollte, mussten die Eltern mit ihm den Flieger wieder verlassen.

Frankfurt | Ein gebuchter USA-Flug ist für eine Familie wegen strikter Corona-Regeln an Bord einer Lufthansa-Maschine zum Alptraum geworden. Weil der zweijährige Sohn sich weigerte, eine Maske aufzusetzen, mussten das Kind und seine Eltern den Flieger vor dem Start am Flughafen Rhein-Main in Frankfurt wieder verlassen. Gegenüber der "Bild"-Zeitung zeigte sich der...

