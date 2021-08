Unfall : Lkw prallt nahe Hannover in Linienbus - Ein Toter

Auf einer Ampelkreuzung in Langenhagen bei Hannover prallt ein Lkw in die Seite eines Linienbusses. Ein Fahrgast stirbt. Es gibt viele Verletzte.

Langenhagen | Beim Zusammenprall eines Lkw mit einem Linienbus in Langenhagen bei Hannover ist am Montagabend ein Fahrgast tödlich verletzt worden. Die beiden Fahrer sowie 17 Fahrgäste wurden verletzt, vier von ihnen schwer, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Sattelzugmaschine ohne Auflieger sei an einer Kreuzung „offenbar mit voller Wucht“ seitlich in den Bu...

