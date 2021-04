Als erster Einzelhändler : Lidl in Irland bietet bald Binden und Tampons gratis an

Lidl Irland hat verkündet, dass man ab Mai kostenlose Menstruationsartikel über einen Gutschein erhalten kann.

Dublin | In Zusammenhang mit einer neuen Initiative gegen die sogenannte Periodenarmut, bietet der Discounter Lidl ab Mai in Irland gratis Binden und Tampons an. Damit ist das Einzelhandelsunternehmen das erste der Welt, das diesen Schritt geht. Seit dem 19. April kann man sich über die App des Discounters anmelden, um einen monatlichen Gutschein für Period...

