Oana Nechi : "Let's Dance"-Profi Oana Nechiti geht zu Dieter Bohlen

"Let's Dance"-Profi Oana Nechiti geht in die DSDS-Jury 2019 – als einzige Frau neben Xavier Naidoo, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen.

von Daniel Benedict

16. Oktober 2018, 12:06 Uhr

Berlin | Die neue Jury der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" ist komplett. RTL meldet, dass die "Let's Dance"-Tänzerin Oana Nechiti an der Seite von Dieter Bohlen über die nächsten DSDS-Kandidaten richten wird. (Naidoo als DSDS-Juror: Was die Entscheidung so sensibel macht)





DSDS 2019: Jury komplett ausgetauscht



Für die 16. Staffel hat RTL eine ganz neue Jury um Dieter Bohlen geschart. Zuerst war mit Pietro Lombardi ein anerkanntes Boulevard-Faktotum und zugleich der erste ehemalige DSDS-Kandidat am Jury-Pult bestätigt worden. Und gerade erst vermeldete der Sender die Verpflichtung Sängers Xavier Naidoo. Mit Oana Nechiti kommt nun eine weniger polarisierende Figur ins Spiel – die nicht nur die einzige Frau im Team sein wird, sondern auch die einzige Fachfremde. Als Tänzerin soll die aus "Let's Dance" bekannte Nechiti "eine ganz eigene Perspektive" in die Show einbringen, schreibt RTL. Eine erste Kostprobe davon gibt die 30-Jährige schon im ersten Statement, in dem sie nicht nur Naidoo, sondern auch Pietro Lombardo und sogar Dieter Bohlen als "drei grandiose Sänger" bezeichnet. Hoffen wir, dass sie über die von RTL demontierten Kandidaten auch so freundlich urteilt

