Streaming : Lehrerverband: „Squid Game“ wird auf Schulhöfen nachgespielt

Der bisher größte Netflix-Erfolg beeinflusst das Spielverhalten von Schülerinnen und Schülern in den Pausen. Der Streaming-Dienst hat damit offenbar einen Nerv getroffen.

München | Der Netflix-Erfolg „Squid Game“ hat die Schulhöfe erreicht. „Lehrerinnen und Lehrer haben berichtet, dass diese Serie auch an ihren Schulen nachgespielt wird“, sagte die Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes (BLLV), Simone Fleischmann, am Donnerstag in München der Deutschen Presse-Agentur. Zwar spielten Schüler Serien oder Co...

