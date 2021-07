Tatverdächtige 18, 20 und 21 : Erschütternder Fall: Drei Männer sollen Jugendliche vergewaltigt haben

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nach einem sexuellen Übergriff auf eine junge Frau in Leer in Ostfriesland gegen drei Männer.

Leer | In der Nacht zu Sonnabend soll eine Jugendliche in einer Wohnung in der Leeraner Südstadt vergewaltigt worden sein. Polizei und Staatsanwaltschaft schreiben in einer gemeinsamen Pressemitteilung von einem „sexuellen Übergriff“. Es wurde ein Ermittlungsverfahren gegen drei junge Männer im Alter von 18, 20 und 21 Jahren eingeleitet. Diese seien am Sonna...

