Amtseinführung von Joe Biden : Lady Gaga: Darum trug die Sängerin ein kugelsicheres Kleid

Bei der Amtseinführung von US-Präsident Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris im Januar 2021 sang Lady Gaga die Nationalhymne. Nun verriet sie in einem Interview, dass sie dabei auf mögliche Gewalt vorbereitet war.

Washington | Die feierliche Amtseinführung von US-Präsident Joe Biden im Januar dieses Jahres lieferte einige Bilder und Momente, über die noch lange gesprochen wurde. Um die Welt ging der Auftritt der damals 22-jährigen Poetin Amanda Gorman, deren Gedicht "The Hill We Climb" euphorisch aufgenommen wurde. Kamala Harris wurde als erste Vizepräsidentin in der Geschi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.