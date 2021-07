Evakuierungen im Hochwasser : Erftstadt teilweise abgesackt: Mehrere Todesopfer in Autos vermutet

In der Ortschaft Erftstadt-Blessem kommt es zu massiven und schnell fortschreitenden Unterspülungen von Häusern. Krater entstehen. Retter vermuten mehrere Tote.

Erftstadt | Braun und ölig ergießt sich Wasser von einer Straße in einen riesigen Schlund in Erftstadt unweit von Köln. Die Straße: einfach abgebrochen. Die Häuser: zum Teil eingestürzt. Eine weiße Gardine wiegt noch im Wind, fast bis zur Hälfte ist sie braungefärbt. Ein stummes Zeugnis dramatischer Stunden, in denen die Flut durch den Stadtteil Blessem schwappte...

