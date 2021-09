Rotterdam : Kokain im Wert von 45 Millionen Euro in Mango-Container

Kokain statt Früchte: Drogen-Ermittler sind in einem Container im Hafen von Rotterdam fündig geworden. Das Rauschgift mit Millionenwert wurde vernichtet.

Europoort Rotterdam | 600 Kilo Kokain im Wert von 45 Millionen Euro haben Fahnder im Rotterdamer Hafen in einem Container voller Mangos entdeckt. Der Fund wurde am Freitag in einer Lieferung aus Brasilien gemacht, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Die Früchte waren für eine Firma in den Niederlanden bestimmt, die aber mit dem Schmuggel nichts zu tun habe, betonten d...

