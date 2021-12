Tote in Königs Wusterhausen : Familie getötet – Vater soll Impfpässe in großem Stil gefälscht haben

In Königs Wusterhausen in Brandenburg soll ein Vater seine Familie umgebracht haben. In einem Abschiedsbrief gab der Tatverdächtige an, Angst vor einer Verhaftung wegen eines gefälschten Impfpass gehabt zu haben.

Berlin | Nach dem Fund von fünf Toten im brandenburgischen Königs Wusterhausen sind neue Details zu der Tat bekannt geworden: Wie der "rbb" am Mittwoch unter Berufung auf Ermittlerkreise berichtete, soll der tatverdächtige Familienvater im größeren Stil Corona-Impfpässe gefälscht haben. Der genaue Umfang ist demnach noch nicht bekannt. Die Polizei war am Sa...

