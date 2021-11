Verdacht bei Politikern : Corona-Angst bei Koalitionsverhandlungen: Teilnehmer wurde positiv getestet

Am Mittwoch stellten die FDP-, SPD- und Grünen-Politiker stolz den Koalitionsvertrag vor. Nun droht Ungemach: Ein Mitarbeiter wurde positiv auf Corona getestet.

Berlin | Bei den Koalitionsverhandlungen zwischen SPD, Grünen und Linker nach der Abgeordnetenhauswahl in Berlin gibt es einen Corona-Verdachtsfall. Bei einem Mitarbeiter, der zuletzt am Mittwoch anwesend war, sei ein Schnelltest positiv ausgefallen, teilte die Verhandlungsgruppe am Donnerstag mit. Auch interessant: Wer wird Ampel-Minister? Die ersten Namen...

