Vorfall in Baden-Württemberg : Klingelstreich löst Massenschlägerei aus

Wohl seit geraumer Zeit schwelt in einem Mehrfamilienhaus im baden-württembergischen Sinsheim ein Nachbarschaftszwist. Am Freitagabend wird der Streit körperlich. Fünf Menschen landen im Krankenhaus.

Sinsheim | Vermutlich ein harmloser Klingelstreich hat in einem Dorf bei Sinsheim in Baden-Württemberg eine Massenschlägerei ausgelöst. In einem Mehrfamilienhaus in Steinsfurt im Rhein-Neckar-Kreis schwelt nach Polizeiangaben seit geraumer Zeit ein Streit zwischen Nachbarn - am Freitagabend artete dieser Streit dann in die Schlägerei aus. Etwa 20 Menschen war...

