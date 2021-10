Medienpädagogin gibt Tipps : Blutige Netflix-Serie: Was tun, wenn mein Kind „Squid Game“ nachspielt?

Schulkinder sollen Spiele aus der brutalen Netflix-Serie "Squid Game" nachgespielt haben – mit Ohrfeigen für den Verlierer. Ist das okay? Und wie sollten Eltern reagieren? Eine Medienpädagogin gibt Antworten.

Flensburg | Die blutige Netflix-Serie "Squid Game" hat weltweit Millionen Zuschauer in ihren Bann gezogen – offenbar auch Kinder und Jugendliche. Eine Kita im Kreis Pinneberg wandte sich in einem Brief an die Eltern, weil Kinder Szenen aus der erst ab 16 Jahren freigegebenen Serie nachspielten. "Ich töte dich" sollen die Kinder sich am Ende gegenseitig gesagt hab...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.