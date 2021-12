Haspa Norderstedt : Razzien nach Kernbohrer-Coup: Polizei durchsucht Wohnungen in Berlin

Auf der Suche nach den Bankräubern von Norderstedt haben Beamte aus SH gemeinsam mit der Berliner Polizei mehrere Wohnungen in der Hauptstadt durchsucht – sie gehören wohl bekannten arabischstämmigen Clans.

Berlin/Norderstedt/Hamburg | Vier Monate nach einem spektakulären Einbruch in die Haspa in Norderstedt mit Millionenbeute ist die Polizei mit einer Razzia in Berlin gegen Verdächtige vorgegangen. Mehrere Wohnungen wurden am Freitagmorgen von Spezialeinsatzkommandos (SEK) und der Kripo durchsucht, wie ein Polizeisprecher in Bad Segeberg sagte. Unterstützt wurde die Polizei aus Sch...

