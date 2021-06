Steigende Infektionszahlen : Keine Maskenpflicht mehr auf Mallorca unter freiem Himmel

Auf der Urlaubsinsel Mallorca ist die Maskenpflicht gefallen. Spanien will so schnell wie möglich in die Normalität zurück – möglicherweise zu schnell.

Palma | Während in Riesenschritten die Coronaregeln gelockert werden, um den Sommer in vollen Zügen genießen zu können, steigen vielerorts schon wieder die Infektionszahlen. Sorgen bereiten vor allem die Urlaubsinsel Teneriffa und die südspanische Ferienregion Andalusien mit der Costa del Sol, wo die 7-Tage-Inzidenz schon wieder bei 80 Fällen pro 100.000 Einw...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.