Urteil : Junge im Schrank - Haft und Sicherungsverwahrung für Täter

Ein Mann versteckt einen Jungen zweieinhalb Jahre in seiner Wohnung in Recklinghausen. Er missbraucht ihn fast täglich. Polizisten finden das Kind. Jetzt hat das Gericht ein Urteil gefällt.

Bochum | Immer wieder blickte sich der Angeklagte während der Urteilsbegründung um, als suche er einen Weg hinaus aus dem Gerichtssaal. Das Bochumer Landgericht hat den 46-jährigen Deutschen am Donnerstag zu neun Jahren Haft verurteilt und seine anschließende Unterbringung in der Sicherungsverwahrung angeordnet. In über 400 Fällen soll der Mann einen Jungen...

