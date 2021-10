Suche nach Achtjähriger : Julia nach Wanderausflug vermisst: Was wir wissen – und was nicht

Die achtjährige Julia Sleegers aus Berlin wird nach einem Wanderausflug mit ihren Eltern vermisst. An der bayerisch-tschechischen Grenze läuft eine umfangreiche Suchaktion.

Waldmünchen/Cerchov | Vor zwei Tagen verschwindet Julia Sleegers aus dem Raum Berlin bei einem Wanderausflug mit ihren Eltern am Berg Cerchov (Schwarzkopf) in Tschechien. Seitdem fehlt von der Achtjährigen jede Spur. Trotz widriger Umstände hätten die Einsatzkräfte in der Nacht zu Dienstag weiter das bergige und waldige Gelände im Grenzgebiet zwischen Bayern und Tschech...

