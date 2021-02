Katastrophenfall in Jena : Tausende Haushalte müssen bei Minusgraden ohne Heizung ausharren

In Jena ist die Fernwärmeversorgung unterbrochen – tausende Haushalte müssen die Nacht ohne Heizen durchstehen.

Jena | Nach einer Havarie an einer Fernwärmeleitung ist im thüringischen Jena am Mittwoch der Katastrophenfall ausgerufen worden. Die Fernwärmeversorgung sei in Teilen von Jena-Nord unterbrochen, teilte die Stadt mit. Etwa 6500 Haushalte seien betroffen. In de...

