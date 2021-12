400 Italienerinnen betroffen : Falscher Arzt verlangt von Frauen Vaginaluntersuchung per Video

In Süditalien ermittelt die Polizei gegen einen 40-Jährigen, der sich als Frauenarzt gegenüber mehr als 400 Frauen im ganzen Land ausgab. Er wollte so intime Einblicke bekommen.

Bari | Die italienische Polizei ist gegen einen Mann vorgegangen, der sich als Frauenarzt ausgegeben hat, um Dutzende Frauen zu einer vaginalen Untersuchung per Weblink zu überreden. Nach Beschwerden zahlreicher Opfer hatten die Ermittler im süditalienischen Bari die Telefonate des 40-Jährigen abgehört. In der Folge durchsuchten sie am Freitag sein Haus und ...

