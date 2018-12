Internationaler Tag der Berge : Das sind die höchsten "Berge" Norddeutschlands

"Berge" gibt's in auch Norddeutschland auch. Einige von ihnen verdienen diese Bezeichnung allerdings nicht.

von Alexander Barklage

11. Dezember 2018, 12:35 Uhr

Hamburg | Der internationale Tag der Berge am 11. Dezember 2018 ist ein durch die UNO eingeführter Gedenktag und wird auch "Welttag der Berge" (International Mountain Day) genannt. Fast eine Milliarde Menschen leben in Berggebieten und mehr als die Hälfte der Bevölkerung ist auf Berge angewiesen, um Wasser, Nahrung und saubere Energie zu erhalten, erklärt die UNO.

Die Berge sind durch Klimawandel, Überbeanspruchung und Naturkatastrophen bedroht, mit möglicherweise weitreichenden und verheerenden Folgen sowohl für Berggemeinden als auch für den Rest der Welt. Berge liefern 60 bis 80 Prozent des Süßwassers der Welt - ohne die eine nachhaltige Entwicklung, die Armut und Hunger beseitigen soll, nicht möglich wäre. Deshalb hat die UNO diesen Gedenktag eingeführt, um die Wichtigkeit der Berge in den Vordergrund zu stellen.

Der höchste Berg der Welt ist natürlich der Mount Everest mit 8848 Metern über den Meeresspiegel gefolgt vom K2 (8611m) und Kangchendzönga (8586m). Die höchsten Berge Nordeutschlands mutigen in diesem Vergleich eher wie Hügel und kleinere Erhebungen an. Der höchste Berg Niedersachsens kratzt immerhin fast die 1000-Meter-Marke. Ob die höchsten Erhebungen in Hamburg oder auch Bremen als Berge durchgehen, darf zumindest stark bezweifelt werden, ist doch selbst der Berg der örtlichen Mülldeponie in Bremen höher. Das nördlichste Skigebiet Deutschlands liegt übrigens in Schleswig-Holstein. Der höchste Berg des Bundeslandes hat sogar einen Schlepplift zu bieten.

