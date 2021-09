„Weltweites Interesse“ : Premiere bei Konzert: Corona-Spürhunde sollen Infizierte erschnüffeln

Weltweit wurde geforscht, nun folgt die Premiere in Hannover: Bei einem Konzert sollen Hunde Corona-Infizierte erschnüffeln. Wissenschaftler beobachten den Testlauf mit großem Interesse.

Hannover | Erstmals in Deutschland sollen Corona-Spürhunde im Praxiseinsatz eine Konzertreihe für ein Forschungsprojekt in Hannover sicherer machen. Ziel sei, "Gefährdungspotenziale herunterzudampfen" – und herauszufinden, ob der Einsatz der Hunde eine Option sei, sagte Niedersachsens Wissenschaftsminister Björn Thümler am Donnerstag. "Es gibt weltweit Interesse...

