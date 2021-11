Trotz Entschuldigung : Impfen statt Golfen: Ärzte reagieren empört auf Minister-Spruch

"Destruktiv und respektlos": Ein Spruch des NRW-Gesundheitsministers Laumann hat die Hausärzte verärgert – da half auch eine Entschuldigung nichts. Der Verband prangert einen verbalen Ausrutscher an.

Köln | Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat sich mit einem frechen Spruch über die Ärzteschaft den Zorn der Hausärzte zugezogen. Laumann hatte laut "Ärztezeitung" bei einer Veranstaltung am Montag in Düsseldorf mit Blick auf das Impftempo bei Hausärzten gesagt: "Statt Golfplatz am Samstag Impfen am Samstag." Die Hausärzte müs...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.