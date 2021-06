Entwicklung in Grafiken : Immer mehr Badetote: Wo das Schwimmen besonders gefährlich ist

Am Hitzewochenende ist es zu zahlreichen Badeunglücken gekommen, mehrere Menschen sind gestorben oder werden vermisst. Der DLRG weiß, von welchen Gewässern in Deutschland das größte Risiko ausgeht.

Hamburg | Die Hitzewelle hat die Menschen massenweise an und ins Wasser gelockt. Dabei ist es auch zu zahlreichen Unglücken gekommen. Allein in der vergangenen Woche starben deutschlandweit mindestens 18 Menschen, am Wochenende kamen zusätzliche Tote und Vermisstenfälle hinzu. Dass es sich vielerorts um Badeunfälle in Binnengewässern handelt, passt zur Stati...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.