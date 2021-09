Tödlicher Maskenstreit in Idar-Oberstein : War er ein Querdenker? Polizei prüft Twitter-Profil des Tankstellen-Täters

Wegen eines Streits um die Maskenpflicht in der Corona-Pandemie hat in Idar-Oberstein ein Tankstellen-Kassierer sein Leben verloren. Nun rückt der Hintergrund des Verdächtigen in den Fokus.

Idar-Oberstein | Nach dem tödlichen Schuss auf einen Tankstellen-Mitarbeiter im Streit um die Maskenpflicht prüft die Polizei die Aktivität des Verdächtigen in den sozialen Medien. Es seien sehr viele Hinweise dazu eingegangen, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Trier am Mittwochmorgen der Deutschen Presse-Agentur. Der 49-Jährige soll am Samstagabend im rhein...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.