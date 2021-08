Unwetter : Hurrikan „Ida“ zieht über Kuba hinweg - US-Golfküste bedroht

Wie erwartet hatte der Tropensturm „Ida“ bevor er Kuba erreichte, an Kraft gewonnen. Das US-Hurrikanzentrum warnte vor Sturzfluten und Erdrutschen. Am Sonntag wird er wohl auf die US-Küste treffen.

Nueva Gerona/New Orleans | Als Hurrikan der Stufe eins ist der Sturm „Ida“ über Kuba hinweggefegt. Er hatte am Freitag in der Karibik, kurz bevor er auf der kubanischen Insel Isla de la Juventud Land erreichte, an Stärke gewonnen - nach Angaben des staatlichen US-Hurrikanzentrums NHC wurden anhaltende Windgeschwindigkeiten von 130 Kilometern pro Stunde gemessen. Es kam nach ...

