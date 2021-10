Kontrollen im Intimbereich : Hinweise auf frühere „massive“ Missbrauchstaten in SOS-Kinderdorf

Einsperren im Keller und sexuelle Übergriffe: Ein bayerisches SOS-Kinderdorf wird mit erheblichen Anschuldigungen konfrontiert.

München/Augsburg | Der Missbrauchsexperte Heiner Keupp sieht "Hinweise auf massive Gewalt- und Missbrauchstaten" in der Vergangenheit eines bayerischen SOS-Kinderdorfes. "Die Betroffenen aus dieser Zeit zeigen dramatische lebensgeschichtliche Einbrüche", schreibt er in seinem Bericht über die Aufarbeitung von zwei aktuelleren Fällen von übergriffen auf Kinder in der bay...

