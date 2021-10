Wegen Wartezeit Flüge verpasst : Herbstferien sorgen für Andrang an Flughäfen – Chaos am BER

Endlich Corona hinter sich lassen und ab in die Ferien. Das denken sich derzeit viele Menschen. Die Folge sind lange Schlangen an Flughäfen. Die Betreiber appellieren: Bitte gut vorbereitet kommen.

Berlin | Der Start der Herbstferien in mehreren Bundesländern hat vielen Flugreisenden Geduld und gute Nerven abverlangt – nicht zuletzt wegen Corona. So gab es am Flughafen Berlin Brandenburg (BER) am Wochenende ungewöhnlich lange Schlangen vor den Schaltern. Videos in den sozialen Medien zeigten am Samstag wartende Menschen quer durch die Check-in-Hallen. Ma...

