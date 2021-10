Kanaren, Zypern, Nordafrika : Herbstferien: Diese Urlaubsorte versprechen Sonne satt

In den ersten Bundesländern haben die Herbstferien begonnen - woanders stehen sie kurz bevor. Wer noch einmal Strandurlaub machen will, muss fliegen. Wir stellen Urlaubsziele vor, wo warme Temperaturen garantiert sind.

Berlin | In den ersten Bundesländern haben die Herbstferien begonnen – woanders stehen sie kurz bevor. Für viele Deutsche ist der Herbsturlaub noch einmal in die Gelegenheit, in südliche Gefilde zu entschwinden und für die dunkleren und kälteren Wintermonate noch einmal Sonne zu tanken. Da Reisende oft nicht so viel Zeit im Herbst haben, um lange Fernreise zu ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.