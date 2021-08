Unwetter : Heftiger Sturm in Ostfriesland beschädigt Häuser

Extremes Wetter hat in einer ostfriesischen Gemeinde im Kreis Aurich rund 50 Häuser teils schwer beschädigt. Verletzte gab es glücklicherweise nicht.

Großheide | Ein heftiger Sturm hat in einer Gemeinde in Ostfriesland eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. In Großheide im Kreis Aurich wurden nach Feuerwehr-Angaben rund 50 Häuser durch den Sturm - möglicherweise ein Tornado - beschädigt. Fünf Häuser seien vorerst nicht mehr bewohnbar. Verletzt wurde durch das Unwetter niemand, wie Polizei und Feuerwehr ...

