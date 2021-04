Mit 54 Jahren : „Harry Potter“-Schauspieler Paul Ritter gestorben

Ritter starb in der Nacht zum Dienstag an den Folgen eines Hirntumors. Er wurde 54 Jahre alt.

London | Der britische Schauspieler Paul Ritter, bekannt aus dem Film "Harry Potter und der Halblutprinz", ist tot. Das teilte sein Agent am Dienstag mit. Ritter, der die Rolle des Magiers Eldred Worple in dem sechsten Film der Harry-Potter-Reihe spielte, starb demnach in der Nacht zum Dienstag an den Folgen eines Hirntumors. Er wurde 54 Jahre alt. Harry Po...

