Wunderhahn Mike : Rekord: Hahn lebt ohne Kopf noch 18 Monate

Dass Hühner wie auch der Seeräuber Klaus Störtebeker nach ihrer Enthauptung noch wenige Minuten weiterlaufen, ist nicht nur Landwirten bekannt. Doch der Hahn Mike brach den Rekord: 18 Monate lebte er weiter.

Colorado | In Fruita, Colorado, lebten 1945 11.000 Einwohner und ein besonderer Hahn. Der Bauer Lloyd Olsen erwartete im September seine Schwiegermutter, die besonders gerne den Hals von Hühnern aß. Als Olsen die Hühner schlachtete, legte er die Klinge so an, dass ein möglichst großes Stück Hals übrig blieb. Genauso ging Olsen bei dem Hahn Mike vor, der erst spä...

